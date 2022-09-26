Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Государственной Думы Российской Федерации

БАКУ /Trend/ - 26 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Как сообщает Trend, приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать. Рад вас видеть. Уверен, что визит будет очень полезным и приятным. Я воспоминаю нашу предыдущую встречу. Время быстро идет. Уже прошло четыре года с тех пор как вы совершили визит в Азербайджан. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с Государственной Думой, и с Советом Федерации контакты постоянные и на уровне руководства, и на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Но и, конечно же, регулярные встречи на уровне глав государств также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся. И в целом если смотреть на повестку дня наших отношений, она достаточно обширная, практически охватывает все сферы. Легче назвать те сферы, где у нас не очень активное сотрудничество. Потому что и в политической, и в экономической, и транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной - все показатели налицо и мы видим на самом деле хорошую динамику. Главное нацеленность на результат. Потому что все, о чем мы договариваемся, все реализуется. В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и в других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются, по каждому направлению есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивный результат. Опять же результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение для наших стран, и, думаю, что для региона в целом. Но и, конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет.

Ну и что касается непосредственно вашей сферы, должен сказать, что мы рассчитываем на продолжение контактов и в рамках международных структур, и в двустороннем формате. У вас будет встреча с вашей коллегой. Думаю, подробно также вы пройдетесь по повестке дня. Так что много можно говорить. Потому что на самом деле повестка дня очень насыщенная и результативная. Думаю, что вот эти основные направления, на которых мы концентрируемся, четко показывают позитивную динамику двусторонних отношений.

Так что еще раз с приездом. Хоть и короткий у вас визит, но думаю, будет очень плодотворным.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин сказал: Спасибо, уважаемый господин Президент. Прежде хочу выразить слова благодарности за то, что вы в своем непрерывном графике нашли возможность с нами встретиться. Но начну с того, что передам Вам самые добрые слова и дружеские приветствия от нашего Президента Владимира Владимировича Путина.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вячеслав Володин: Во многом отношения наши развиваются благодаря Вам и нашему Президенту. Подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Это действительно очень серьезный уровень, который достигнут на основе стратегического партнерства. Поэтому нам крайне важно развиваться парламентское деление. Мы об этом говорили. Так получилось, что пандемия действительно внесла свои коррективы. Если говорить о межпарламентском взаимодействии, в основе все-таки лежат встречи, диалог, коммуникация. Конечно, все это было перенесено в плоскость видеоконференцсвязи. Этот формат стал основным. Но без непосредственного разговора вряд ли можно говорить о развитии отношений, так же как в режиме видеоконференцсвязи. Поэтому как только ситуация с пандемией пошла на спад мы этим воспользовались и договорились с нашими коллегами, что обязательно встретимся и обсудим вопросы развития наших отношений. Потому что в декларации, которая подписана президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, особо подчеркивается, что наши межпарламентские связи должны развиваться. Поэтому мы будем обсуждать форматы коммуникации, новые подходы с тем, чтобы вносить реальный вклад в решение в том числе вопросов законодательного обеспечения, вопросов, которые обсуждаются на уровне глав государств.