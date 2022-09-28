За всеми достижениями азербайджанских пограничников стоят высочайшее внимание и забота Президента Ильхама Алиева - генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Интервью АМИ Trend с заместителем начальника Государственной пограничной службы Азербайджана по вопросам материально-технического обеспечения генерал-лейтенантом Джавидом Абдуллаевым

- Личный состав Государственной пограничной службы в ходе 44-дневной Отечественной войны, наряду с другими соединениями ВС Азербайджана, продемонстрировал большой профессионализм, героизм и высокую боеспособность. Можно с полной уверенностью сказать, что наши военнослужащие достойно справились с задачами, поставленными Победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Просим вас поделиться в преддверии второй годовщины начала Отечественной войны мнением о боевом пути, пройденном ГПС Азербайджана.

- В сентябре 2020 года Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев отдал приказ о начале контрнаступательных операций с целью предотвращения боевой активности ВС Армении и обеспечения безопасности гражданского населения. Получив приказ о начале боевых действий, Государственная пограничная служба сразу же мобилизовала все свои силы и средства. Азербайджанские пограничники с первого дня войны, участвуя в боевых действиях, освободили от оккупации большую территорию от линии соприкосновения войск на территории Физулинского района до границы с Арменией. В течение суток молниеносной атакой на расстоянии 105 километров они нанесли сокрушительные удары по противнику, уничтожив сотни человек его живой силы, подняли наш государственный флаг на древнем Худаферинском мосту, в поселке Агбенд Зангиланского района и в городе Зангилан, освободили стратегические высоты Бартаз и Шюкюратаз на границе с Арменией. Боевые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед ГПС, были успешно выполнены. Азербайджанские пограничники проявили героизм и отвагу при освобождении Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша.

Используя в Отечественной войне самые современные военные технологии, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, неожиданные для армянской армии методы ведения боя, наши Вооруженные силы за долгие годы продемонстрировали миру, что значительно опередили противника в боевой подготовке. Эта война вошла в западную историю как первая крупномасштабная война, в которой активно применялись БПЛА. В результате профессионального применения ГПС Азербайджана дронов “Хароп”, “Гузгун” и “Гермес” была уничтожена стратегически важная боевая техника противника, зенитно-ракетные комплексы, в том числе 8 ракетных комплексов С-300, танки, боевые бронированные машины, командно-штабные пункты, в общей сложности 290 целей противника. Благодаря беспилотным летательным аппаратам военная техника, на которую враг опирался годами, превратилась в железный лом. В ходе этих оперативных действий был сформирован уникальный военный опыт совместного боевого применения БПЛА израильского производства "Хароп" и турецкого производства "Байрактар-ТБ2".

Еще одно новшество, примененное ГПС Азербайджана в Отечественной войне, входит в число изучаемых в военных школах мира. Так, морально устаревшие самолеты Ан-2, завершившие свой срок эксплуатации, модернизировались и добавлялись в ряд современных боевых средств, таких как БПЛА. В результате специального применения этих самолетов были обнаружены и обезврежены средства ПВО противника и другие стратегические объекты.

Была прекращена оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана, в том числе 132 километров границы с Ираном и до 500 километров границы с Арменией. Самоотверженная борьба величайшего полководца в истории Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на военной, политической и дипломатической арене, сплочение нашего народа вокруг Верховного главнокомандующего в "Железный кулак", военное тактическое и стратегическое превосходство наших ВС, непобедимый боевой дух наших воинов обеспечили блестящую победу над Арменией в 44-дневной Отечественной войне.

- После нашей исторической победы ГПС Азербайджана продолжает службу на освобожденных от оккупации территориях, на любые военные провокации противника даются решительные и сокрушительные ответы. Что можно сказать о деятельности ГПС Азербайджана в настоящее время на освобожденных территориях и границе с Арменией?

- Азербайджанские пограничники, несущие службу, с большим усердием и гордостью защищают интересы нашего государства под трехцветным государственным флагом на азербайджано-армянской границе.

По поручению нашего Победоносного Верховного главнокомандующего на освобожденных территориях быстро продолжаются комплексные мероприятия по созданию необходимой пограничной инфраструктуры, улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих. На освобожденной части ирано-азербайджанской границы за короткие сроки была восстановлена деятельность пограничных застав, построены 19 новых комплексов воинских частей, отвечающих за организацию охраны границы с Арменией, 110 погранично-боевых пунктов, построены пропускные пункты "Эйвазлы" и "Газанчи", организован пограничный контроль в Физулинском международном аэропорту. С большой гордостью заявляю, что в настоящее время в Зангиланском аэропорту принимаются меры по подготовке к осуществлению пограничного контроля.

На освобожденных территориях от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1556 гектаров, обнаружены и обезврежены 1 530 противопехотных и 1 762 противотанковые мины, а также 245 неразорвавшихся боеприпасов, на 106-километровом участке проложены новые дороги, а на 225 километрах проведен капитальный и текущий ремонт дорог.

Оперативные условия вдоль всей линии государственной границы, в том числе на государственной границе с Арменией, находятся под нашим контролем, и любые угрозы, которые могут быть направлены против нашей пограничной безопасности, будут и впредь решительно пресечены.

- Сегодня, наряду с другими видами войск, ГПС также неуклонно повышает боеспособность, усиливается снабжение новейшими боеприпасами. Одновременно повышается профессионализм личного состава, еще сильнее укрепляется патриотический дух. Что вы можете сказать об этом?

- Конечно же, боеспособность ГПС, как и других видов войск, неуклонно растет, усиливается снабжение вооружением, боеприпасами, военной техникой, отвечающей самым современным стандартам. Многие вопросы, решение которых когда-то считалось сложным, уже успешно решены. К ним относятся создание современной инфраструктуры пограничной охраны на северных и северо-западных границах, пограничной авиации, береговой охраны, внедрение спутниковых технологий охраны государственной границы, использование радиолокационных систем, мобильных и стационарных средств наблюдения и электронно-оптических средств на пограничных пунктах, создание сервисно-внутренней цифровой информационной системы, отвечающей современным требованиям в центре судостроения и ремонта береговой охраны ГПС, строительство пограничных сторожевых кораблей типа “Туфан” и “Шахдаг”, способных выполнять служебно-боевые задачи в сложных условиях в Каспийском море, создание в составе ГПС сил специальных воздушных операций, признание опыта азербайджанских пограничников по эффективному боевому применению БПЛА в качестве эталонного в армиях большинства иностранных государств, формирование совершенной системы военного обучения в ГПС путем создания Академии и специальной школы ГПС, примером чего могут служить обучение курсантов пограничных структур иностранных государств в Академии ГПС и поступление в связи с этим обращений от зарубежных коллег, меры по улучшению социально-бытового положения пограничников, в том числе жилищных условий.

За каждым из этих достижений стоит высочайшее внимание и забота Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о пограничниках. Должен отметить, что уровень пограничной охраны напрямую зависит от уровня профессионализма пограничников. Пограничники, непрерывно организуя службу вдоль границ нашей страны различными видами боевого оружия, техники и средств, должны обладать высокой морально-психологической, физической и тактической подготовкой, а также в полной мере овладевать военной техникой и оружием, другими специфическими устройствами и средствами, уметь успешно применять их в повседневной деятельности. Поэтому обеспечение высококвалифицированными кадрами имеет важное значение. Стараемся достойно выполнять все взятые на себя обязательства.

- Просим вас предоставить информацию о направлениях ГПС на будущее, задачах, поставленных в направлении улучшения боевой и служебной деятельности.

-В результате мероприятий, проводимых в области совершенствования охраны государственной границы, укрепления материально-технической базы подразделений Государственной пограничной службы, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, сегодня в Азербайджане создана мощная пограничная охранная инфраструктура, отвечающая современным требованиям. На сегодняшний день Государственная пограничная служба - это структура, способная выполнять поставленные задачи на самом высоком уровне, обеспеченная профессиональными кадрами, современным оружием и техникой. С гордостью можно отметить, что укрепляется материально-техническая база подразделений Государственной пограничной службы, приобретаются новые вооружения, боевая техника, спецтехника, высокоманевренные транспортные средства, оборудование и средства защиты. Создаются условия для полного овладения личным составом полученным новым оружием и техникой, совершенствуются навыки безупречного применения теоретических знаний на практике. Эффективность последовательно проводимых реформ во всех сферах службы отражается, прежде всего, в итоговых показателях.

Уровень охраны наших границ повышается. Оперативные условия вдоль всей линии государственной границы, в том числе и на границе с Арменией, находятся под полным нашим контролем. Любая угроза, провокация, которая может быть направлена против нашей пограничной безопасности, предотвращается и впредь будет решительно предотвращаться. Перечисленные процессы строительства, совершенствования, развития под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева будут успешно продолжаться и впредь. Наша цель - обеспечение неприкосновенности границ Родины, верное служение государственным интересам.