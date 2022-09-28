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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 28 сентября 2022 14:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ, проводимых в новом жилом комплексе, возводимом в городе Шуша, в отеле и конференц-центре «Шуша», условиями, созданными в здании специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, в комплексе имения Мехмандаровых, ремонтно-восстановительных работ в отеле и строительства здания полной средней школы номер 1 города Шуша.

Глава государства и Первая леди были также проинформированы о предстоящих работах по капитальному ремонту в административном здании жилищно-коммунальных и ремонтных услуг Управления государственного заповедника города Шуша.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства новых объектов в Шуше (ФОТО)
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