Президент Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном обретет новую динамику

БАКУ/Trend/- Уверен, что нынешний визит придаст новый импульс развитию двусторонних связей, и стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном обретет новую динамику.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 30 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе обеда, который был дан от имени руководителя временного правительства Республики Болгария Гылыба Донева.

«На протяжении многих лет, по сути уже семь лет мы считаем друг друга стратегическими партнерами и в полном смысле слова видим результаты этого тесного сотрудничества. Мы видим хорошие результаты в области торгового оборота. Хотя показатели пока устраивают нас не полностью, тем не менее, в нынешнем году торговый оборот возрос более чем вдвое.

Сегодня я встречусь с руководителями ведущих болгарских компаний для выявления более практических основ нашего потенциального сотрудничества. Если учесть, что сегодня энергетическая безопасность занимает первое место в глобальной повестке дня, то, конечно, сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном в этой сфере находится в центре нашего внимания.

Недавно мы приступили к этому сотрудничеству, и Азербайджан стал поставщиком газа для Болгарии. Мы планируем увеличить объем поставки газа даже больше заявленного объема.

Еще одна важная сфера, в которой мы можем успешно спланировать нашу совместную работу, - определение маршрутов. Считаю, что нынешние проекты и продление существующих соединяющих линий откроют новые хорошие возможности для увеличенного транзита по территории наших стран.

Господин премьер-министр, благодарю вас за добрые слова о деятельности Фонда Гейдара Алиева в Болгарии. Для нас было большой честью оказать поддержку процессу восстановления истории в Велико-Тырново. Данный проект еще раз свидетельствует об искренности нашего сотрудничества, очень тесных связях между нашими народами»,- сказал глава государства.