Награждена группа работников сферы образования Азербайджана, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 4 октября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения "О присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" группе работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся" и "О награждении медалью "Терегги" группы работников сферы образования, отличившихся в проведении предметных олимпиад и подготовке учащихся".

Три работника сферы образования, отличившихся в области проведения международных и республиканских предметных олимпиад и подготовки учащихся, удостоены почетного звания "Заслуженный учитель", восемь работников сферы образования - медали "Терегги".

Следующие работники образования награждены медалью «Терегги»:

Абдуллаева Эльшада Тофиг оглу

Асадова Хаммеда Ахмед оглу

Гусейнова Ислама Ахмед оглу

Гадмалиева Рашадата Нусреддин оглу

Мамедова Намига Эльдар оглу

Сеидзаде Этибара Вагиф оглу

Селимова Рашада Аллахверди оглу

Серкерли Махира Садагат оглу.

Почетное звание «Заслуженный учитель» присвоено следующим работникам образования:

Керимову Назиму Бахыш оглу

Гараеву Фуаду Абдурахман оглу

Гулиеву Рафигу Мейхош оглу.