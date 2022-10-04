Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с массовым захоронением в Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к международной общественности в связи с обнаруженным в Ходжавенде массовым захоронением.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена Азербайджана.

В обращении отмечается, что в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено очередное массовое захоронение - с останками 12 человек, у которых перед смертью были связаны руки и ноги. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными. Этот факт еще раз доказывает пытки и убийства армянами азербайджанских военнопленных. Есть вероятность, что обнаруженные останки, принадлежат азербайджанским военнослужащим, пропавшим без вести во время первой Карабахской войны, судьба которых до сих пор неизвестна. Несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона, для сокрытия от мировой общественности совершенных ею военных преступлений, отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений. Этот факт еще раз подтверждает грубое нарушение Арменией требований Женевских конвенций 1949 года и проведение ею политики этнической ненависти к азербайджанцам. Массовое захоронение азербайджанцев было найдено в этом селе и в феврале. Для предотвращения подобных преступлений Армении международное сообщество должно адекватно отреагировать на эти военные преступления, лица, совершившие их, должны быть привлечены к ответственности, говорится в обращении обмудсмена.

(Перевод: Нубар Кулузаде)