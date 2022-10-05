Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Азербайджанского национального градостроительного форума в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 5 октября при совместном сотрудничестве Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, организационной поддержке Университете АДА в Агдаме начал работу Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему «Цели устойчивого развития» и «Новая городская повестка дня» – как ведущая сила в восстановлении и реконструкции в постконфликтный период».

Как сообщает Trend, в церемонии открытия форума приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на мероприятии.

Отметим, что Азербайджанский национальный градостроительный форум , в котором приняли участие более 130 представителей из 44 стран, в целом свыше 400 человек, создаст новую возможность для международного и многостороннего сотрудничества по восстановлению городов, определения проблем с целью преодоления кризисов на городских территориях, сыграет роль платформы для обмена знаниями и опытом для обсуждения решений. Азербайджанский национальный градостроительный форум, впервые проводимый в нашей стране именно в городе Агдам, является редкой и успешной платформой для обмена опытом профильных специалистов из различных стран мира в области градостроительства и расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на состоявшейся 27 июня в польском городе Катовице 11-й сессии Всемирного форума городов на тему «Изменим наши города во имя лучшего будущего», заявил, что Азербайджан хочет провести одну из очередных сессий Всемирного форума городов и готов к этому.

Всемирный форум городов проводится раз в два года Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

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