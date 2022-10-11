Парламент Азербайджана утвердил ряд международных документов

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил несколько международных документов.

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) были вынесены на обсуждение законопроект об утверждении «Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между Азербайджанской Республикой и Организацией экономического сотрудничества и развития «О присоединении к Инклюзивной рамке в качестве ассоциированного члена в проекте «Размывание налогооблагаемой базы и выведение прибыли из-под налогообложения (BEPS)», законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Европейской социальной хартии", "О присоединении к Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к Факультативному протоколу Конвенции "О правах инвалидов", "О присоединении к «Марокканскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", законопроект об утверждении «Учредительного соглашения Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC)», законопроект об утверждении "Положения Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC)".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Фидан Мустафаева)