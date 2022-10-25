Медиа-платформа TurkicWorld и Стамбульский коммерческий университет подписали меморандум о партнерстве

БАКУ /Trend/ - TurkicWorld - первая совместная медиа-платформа тюркоязычных государств и Стамбульский коммерческий университет подписали меморандум о партнерстве.

Как сообщает во вторник Trend, меморандум был подписан заместителем директора АМИ Trend Руфизом Хафизоглу и ректором Стамбульского коммерческого университета, профессором, доктором Юджелем Огурлу.

Согласно меморандуму, TurkicWorld стал официальным медиа-партнером Стамбульского коммерческого университета.

В соответствии с меморандумом в рамках проекта TurkicWorld будут публиковаться новости, связанные с университетом, а также члены профессорско-преподавательского состава учебного заведения будут выступать в качестве экспертов в медиапроекте, комментируя события, происходящие в мире и Турции.

Отметим, что медиа-платформа TurkicWorld начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы Albayrak при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)