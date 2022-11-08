Победа, которая изменила Азербайджан, весь регион - и стала сигналом для всех

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 8 ноября - ровно два года с нашей великой Победы в 44-дневной Отечественной войне. Контрнаступательная операция в Карабахе стала переломным моментом в истории не только нашей страны, но и всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность нашей страны и создав кардинально новую реальность в регионе.

Азербайджанская армия во главе с Президентом Ильхамом Алиевым показала свою способность выполнять самые сложные боевые задачи - причем выполнять их в крайне сжатые сроки и с ограниченным контингентом сил, что не менее важно. Армянские агрессоры получили заслуженный сокрушительный удар и были вынуждены подписать капитуляцию.

Эту войну в Азербайджане называют Отечественной - и это не просто слова. В Азербайджане люди ломились в военкоматы, желая идти воевать. Не было дезертирства, трусости и предательства - азербайджанские солдаты и офицеры демонстрировали беспримерное мужество и героизм, наводя ужас на врага. Многие из них не вернулись, став шехидами и вписав свои имена в историю нашей страны. Мужество, бесстрашие, профессионализм нашей армии - важные составляющие нашей победы.

Азербайджанский народ сплотился вокруг своего лидера - Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и продемонстрировал всему миру свою силу, упорство и способность бороться до конца. Именно Президент Ильхам Алиев в эти напряженные дни продемонстрировал свой талант победоносного главнокомандующего на поле боя и выдающегося стратега на дипломатическом фронте. Кроме того, глава государства стал голосом правды об Азербайджане в информационной войне: свидетельство тому - десятки интервью ведущим мировым СМИ, в которых Президент Ильхам Алиев отстаивал справедливую позицию Азербайджана, нашу правду и стремление восстановить справедливость. Глава государства противостоял беспрецедентному давлению из различных стран и структур, и стал своего рода символом праведной борьбы Азербайджана - лидером, единым со своим народом.

От оккупации были освобождены наши древние земли, находившиеся под оккупацией около 30 лет - Джебраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы, город Шуша, поселок Гадрут, другие населенные пункты, сотни деревень, стратегические высоты. Освобождение каждого села, поселка и города жители Азербайджана встречали с большой радостью, это словно был национальный праздник! Вся страна ежедневно просматривала Твиттер, ждала сообщений от Президента Ильхама Алиева - и ликование, аплодисменты, звуки Гимна Азербайджана с балконов сопровождали каждый твит главы государства об очередных освобожденных населенных пунктах!

Но конечно, все мы ждали освобождения города-символа, города-сердца Карабаха. И вот восьмого ноября Шуша была освобождена! На следующий день, 9 ноября, от оккупантов были очищены более 70 сел, 1 поселок и восемь стратегических высот. А на следующий - снова большой праздник, капитуляция Армении и закрепившее ее разгром совместное заявление Президента Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна. А благодаря мудрой политике, решительности и дипломатическому мастерству Президента Ильхама Алиева военную победу Азербайджана продолжила победа дипломатическая. 20 ноября был без боя освобожден Агдамский район, 25 ноября - Кельбаджар, а в декабре армянские оккупационные подразделения полностью убрались из Лачина. Тот факт, что эти три крупных и хорошо укрепленных за годы оккупации района, находившихся под оккупацией около 30 лет, были освобождены без лишних жертв, - это еще одна большая политическая победа Президента Ильхама Алиева, личная заслуга главы государства.

Не менее важен и другой аспект нашей победы - аспект психологический. Президент Ильхам Алиев полностью развеял миф о "непобедимости армянской армии", который армяне вешали людям на уши последние десятилетия. Верховный главнокомандующий и доблестная азербайджанская армия показали, что Азербайджан - это нация воинов и победителей. Нация людей, которые поразили весь мир своим мужеством, освободив Шушу фактически в рукопашном бою. Этот факт только подчеркивает, насколько каждый гражданин нашей страны желал освобождения оккупированных территорий. Освобождение Шуши, прорыв армянской обороны на юге, Гадрутская операция - эти славные страницы нашей военной истории будут изучать еще многие годы - и внутри страны, и далеко за ее пределами.



Почти тридцать лет карабахский конфликт был борьбой Азербайджана с армянской пропагандой, мифами, лобби по всему миру, агрессией и провокациями. Многочисленные армянские укрепления, бункеры, массивная пропаганда за рубежом, инфраструктура - все это Азербайджан преодолел и преодолел благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Долгие годы Президент Ильхам Алиев вел Азербайджан вперед - к процветанию, к становлению экономики и армии, к модернизации, и его долгосрочная стратегия вывела нашу страну на такой высокий уровень, дала нам такое ощутимое превосходство над противником, что все, что было сделано армянами за 30 лет оккупации, было преодолено и разбито за 44 дня.



Прошло всего два года с окончания войны, но под личным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой освобожденные территории уже преображаются: в Карабахе развернута невиданная по размаху, скорости и эстетике работа, на руинах вырастают первые кварталы сел и городов, аэропорты, коммуникации. Азербайджан начал выстраивать современную инфраструктуру на освобожденных территориях. За несколько месяцев был построен и сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Физули, недавно был открыт еще один аэропорт, в Зангилане, а в следующем году будет готов и Лачинский аэропорт. Строится разветвленная дорожная сеть, которая свяжет возрожденные населенные пункты и районные центры в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже заложен фундамент Зангезурского коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчываном и братской Турцией. Только эти проекты, работа над которыми была развернута в такие короткие сроки, превратят освобожденные территории Азербайджана в крупнейший транзитный хаб всего региона, позволят диверсифицировать транзитные грузоперевозки по всем направлениям.

Весь регион сегодня изменился до неузнаваемости. Благодаря созданной главой государства новой реальности для всех стран Южного Кавказа и наших соседей появилось огромное поле возможностей. К сожалению, как это обычно бывает, вместе с новыми возможностями пришли и новые вызовы. Но для всех, кто стоит за этими вызовами в отношении нашей страны, должны стать важнейшим сигналом и напоминанием те 44 дня 2020 года. Миллионы азербайджанцев сплотились вокруг своего Президента - нация сжалась в тот самый железный кулак, уничтоживший агрессоров. И флаги, которые сегодня в честь Дня Победы развеваются по всей стране - это еще и напоминание: нам больно терять своих лучших сынов, но мы готовы защищать свою страну и свое правое дело до последней капли крови. И если ход событий потребует этого снова - нация вновь объединится вокруг своего Президента и железный кулак снова уничтожит любую угрозу для будущего Азербайджана.

Откуда бы эта угроза ни исходила.

Эмин Алиев

главный редактор АМИ Trend