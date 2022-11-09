Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с 9 Ноября - Днем Государственного флага.

Как передает в среду Trend, по этому случаю размещена публикация на странице посольства в Twitter.

Отметим, что флаг, являющийся одним из официальных символов Азербайджанской Республики (наряду с гимном и гербом), впервые был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке. 18 октября 1991 года конституционным актом "О государственной независимости Азербайджанской Республики" Азербайджанская Республика как правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила ее государственные символы, в том числе государственный флаг.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.

(Перевод: Нубар Кулузаде)