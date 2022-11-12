В Центре Гейдара Алиева состоялось общереспубликанское соревнование знаний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября состоялось общереспубликанское соревнование знаний под названием "Гейдар Алиев и история Азербайджана".

Как сообщает в субботу Trend, в соревновании, организованном Центром Гейдара Алиева и проводимом в восьмой раз при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, приняли участие студенты 49 высших учебных заведений по всей стране.

Данный проект, ставший уже традиционным, направлен на изучение истории Азербайджана и жизни и многогранной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, просвещение молодежи.

Участники проверили свои знания по темам "Гейдар Алиев и годы независимости Азербайджана", "Гейдар Алиев и карабахские истины", "Победа Азербайджана в Отечественной войне", "Возрождение Карабаха " и другим.

Каждое высшее учебное заведение на соревнованиях представляла команда из 6 человек. На подготовительном этапе команды приняли участие в тренингах, организованных в Центре Гейдара Алиева, провели исследование по темам на основе архивных материалов Музея Гейдара Алиева.

По итогам трех туров были выбраны победители. Согласно правилам, жюри оценивает каждый правильный ответ в один балл. По общему количеству очков определяется команда-победитель. Согласно результатам, первое место заняла команда Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, второе - команда Полицейской академии министерства внутренних дел, третье - команда Академии Государственной пограничной службы Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)