Утвержден Устав Агентства кино Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства кино Азербайджанской Республики".

Согласно документу, в связи с реализацией указа №1667 Президента Азербайджана "О создании юридического лица публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики" от 20 апреля 2022 года постановляется:

1. Утвердить "Устав Агентства кино Азербайджанской Республики".

2. Установить, что уставный фонд Агентства кино Азербайджана (далее – Агентство) составляет 100000 (сто тысяч) манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

3. Кабинету министров Азербайджана поручается решить вопросы, вытекающие из данного указа.

4. Министерству культуры Азербайджана поручается:

4.1. После государственной регистрации Агентства в течение месяца утвердить структуру Агентства, фонд оплаты труда, предельную численность его работников и размер их заработной платы (должностного оклада, доплат к должностному окладу, премий и других выплат);

4.2. Решить другие вопросы, вытекающие из данного указа.

5. Министерству финансов Азербайджана поручается обеспечить финансирование, предусмотренное частью 2 данного указа.