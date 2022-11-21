В Азербайджане определяются новые правила в связи с роспуском политпартий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются новые правила в связи с роспуском политических партий.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос отражен в обновленном законопроекте "О политических партиях".

Согласно законопроекту, орган (учреждение), определяемый соответствующим органом исполнительной власти, подает иск в апелляционный суд о роспуске политической партии в следующих случаях: при нарушении требований статьи 4.3 настоящего закона (призывы к насильственному изменению конституционного строя, насильственному захвату или удержанию власти, к массовым беспорядкам, террору; пропаганда терроризма, религиозного экстремизма, насилия и жестокости; разжигание расовой, религиозной или этнической вражды); в случаях, предусмотренных статьей 7.3.2 настоящего закона (если число членов зарегистрированной политической партии менее 4500), статьей 8.9 (при непредставлении сведений в орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, а также при выявлении в представленной информации неполного устранения нарушений, указанных в уведомлении).

Решение апелляционного суда о роспуске политической партии принимается в соответствии с Административно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики на основании иска органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)