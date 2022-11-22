Армения лишает себя всех возможностей в регионе из-за своей неконструктивной позиции - Мехмет Джейлан

БАКУ /Trend/ - Армения лишает себя всех возможностей в регионе из-за своей неконструктивной позиции. Хотя Азербайджан предложил подписать мирный договор, Армения до сих пор не дала адекватного ответа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе проходящей в Баку специальной конференции на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий" Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP), организованной партией "Ени Азербайджан", заместитель председателя по внешним связям Партии справедливости и развития Турции Мехмет Джейлан.

По его словам, никогда не поздно принять правильное решение.

"Уверены, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано на основе принципа территориальной целостности", - сказал Джейлан.

Говоря о турецко-азербайджанской солидарности, он отметил, что сегодня она сильнее, чем когда-либо.

"Турция и в радости, и в горе рядом с Азербайджаном. Подписав Шушинскую декларацию, мы подняли наши отношения до самого высокого уровня. В регионе созданы условия для обеспечения устойчивого мира и стабильности. У Турции большие надежды на нормализацию ситуации в регионе, другого пути нет", - сказал Джейлан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)