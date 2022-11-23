В обновленный вариант законопроекта о политпартиях внесены 66 изменений - Али Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Всего в обновленный вариант законопроекта "О политических партиях" внесены 66 изменений, как по сути документа, так и технического характера.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли 23 ноября на брифинге для журналистов.

Он отметил, что в общественных обсуждениях законопроекта участвовали и представленные, и не представленные в парламенте партии.

"Основные предложения по изменениям были больше сосредоточены на цифрах. То есть были внесены коррективы относительно сроков учреждения, роспуска, регистрации партий, реестра и т.д. В целом законопроект получил положительные отзывы, и, как известно, рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента в первом чтении", - добавил Гусейнли.

Отметим, что сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным организациям, правовой политике и государственному строительству, правам человека прошли обсуждения обновленного варианта законопроекта "О политических партиях". После обсуждения законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли меджлиса в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)