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Мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева - Александр Вучич

Политика Материалы 23 ноября 2022 16:22 (UTC +04:00)
Мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева - Александр Вучич

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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы встретились с Президентом Ильхамом Алиевым. Утром мы провели прекрасные обсуждения. Но из-за определенных обстоятельств он не сможет долго пребывать в нашей стране. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки у нас вновь будет возможность принять его в Сербии.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.

"У нас с Азербайджаном есть различные возможности во многих сферах. Мы, как государства, стараемся защитить нашу территориальную целостность и представляем свои страны на международной арене. В частности, мы проводим работу по применению норм международного права. Это делается в рамках ООН, и это похвально. Но я думаю, что мы можем многому поучиться у Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул Президент Сербии.

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