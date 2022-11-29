Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Противоминный полк специального назначения Службы спасения особого риска министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана оперативно продолжает операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, командированный в Агдам, после окончания Отечественной войны к операциям по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур, были привлечены и саперные группы Службы спасения особого риска МЧС.

Операции проводятся по определенным направлениям, в селах и поселках, а также вблизи водоемов, вдоль водных каналов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)