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Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)

Политика Материалы 29 ноября 2022 14:26 (UTC +04:00)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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АГДАМ /Trend/ - Противоминный полк специального назначения Службы спасения особого риска министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана оперативно продолжает операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, командированный в Агдам, после окончания Отечественной войны к операциям по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур, были привлечены и саперные группы Службы спасения особого риска МЧС.

Операции проводятся по определенным направлениям, в селах и поселках, а также вблизи водоемов, вдоль водных каналов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
Села и поселки Агдама очищаются от мин (ФОТО)
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