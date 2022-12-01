Направление миссии в Армению является нарушением мандата ОБСЕ – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Направление "миссии по оценке потребностей" в Армению без консенсуса является открытым нарушением мандата, принятого коллективной волей всех государств-участников.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.

"Принцип принятия решений на основе консенсуса четко отражен во всех основных документах ОБСЕ. В течение многих лет Азербайджан страдал от злоупотреблений по вопросу консенсуса внутри организации. Тем не менее мы всегда выступали за строгое следование букве и духу совместной безопасности, которые прочно лежат в основе ОБСЕ и ее инструментария по урегулированию конфликтов. В этом контексте отправка так называемой "миссии по оценке потребностей" в Армению без консенсуса является вопиющим нарушением мандата, принятого коллективной волей всех государств-участников. Все институты ОБСЕ, включая Председательство и Секретариат, созданы в качестве общих ценностей для всех государств-участников. Неспособность действовать соответствующим образом подрывает доверие. Азербайджан призывает эти институты исправить грубое нарушение ими своих мандатов", - сказал он.