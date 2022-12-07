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В Азербайджане проводится тренинг в рамках «Программы расширения военного образования» НАТО

Политика Материалы 7 декабря 2022 13:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводится тренинг в рамках «Программы расширения военного образования» НАТО

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БАКУ/Trend/ - В рамках «Программы расширения военного образования» НАТО в Национальном университете обороны проводится тренинг «Подготовка системных администраторов по дистанционному образованию», передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Ведущие специалисты НАТО по дистанционному образованию проводят занятия с соответствующими представителями Национального университета обороны по таким темам, как платформа веб-системы управления обучением (ILIAS), возможности и функции платформы, создание мультимедиа и другим тематикам. По окончании тренинга, который продлится до 9 декабря, участники получат сертификаты", - говорится в сообщении.

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