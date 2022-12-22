Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому в связи с акцией протеста на дороге Лачин-Ханкенди (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому Франциску.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении мусульман Кавказа, в письме говорится об акции протеста на дороге Лачин-Ханкенди против экологического террора, совершаемого армянами.

"Азербайджанский народ освободил в результате 44-дневной Отечественной войны свои исконные земли, признанные мировым сообществом, которые почти 30 лет находились под оккупацией Армении. Согласно подписанному трехстороннему заявлению, российские миротворцы были размещены в части Карабаха, где проживают армяне, сроком на 5 лет. Мы понимаем, что беспокойство Вашего Святейшества связано с некорректной, необъективной, как и всегда, информацией в обращении к Вам и главам других религиозных центров и церквей Католикоса всех армян Гарегина II по поводу якобы перекрытия гуманитарной дороги Лачин-Ханкенди, соединяющей армянское меньшинство в Карабахе с Арменией. Довожу до Вашего высокого внимания, что указанная дорога никогда не закрывалась Азербайджаном. Это делается российскими миротворцами, азербайджанские власти неоднократно официально заявляли, что Азербайджан не вводил никаких ограничений на движение автомобилей по Лачинской дороге, порядок передвижения по дороге остается прежним, а организация передвижения граждан, транспортных средств и грузов возлагается на российские миротворческие силы.

Однако с целью очернить Азербайджан в глазах мировой общественности, представить его негуманным, армянская сторона распространяет дезинформацию, ведет предвзятую пропаганду против нашей страны и выдвигает ложные обвинения. Нам очень жаль, что Армянская апостольская церковь проявляет особую активность в этом вопросе под влиянием армянских политиков. Правда заключается в том, что, согласно проведенным расследованиям, ведется незаконная добыча полезных ископаемых на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли на территории в Карабахе, где временно размещены российские миротворцы. Несмотря на предварительно достигнутую через миротворцев договоренность об экомониторинге на месторождениях, сепаратистский режим не пустил экоактивистов на эти месторождения. Акция представителей гражданского общества, которая длится более недели, с лозунгами против разграбления природных ресурсов и нанесения ущерба окружающей среде, носит мирный характер и не создает препятствий на дороге Лачин-Ханкенди. Протестующие требуют проведения осмотра указанных месторождений на месте, прекращения их незаконной эксплуатации, проведения мониторинга и инвентаризации по различным направлениям, оценки потенциальных рисков для окружающей среды и ликвидации последствий нанесенного ущерба. Утверждения армянской стороны, в частности Эчмиадзина, о том, что мирная акция протеста экоактивистов якобы спровоцировала гуманитарный кризис, абсолютно не соответствуют действительности, так как гуманитарный коридор функционирует", - говорится в письме.

В письме отмечается, что на видеозаписях с места проведения акции протеста видно, что машины "скорой помощи", а также транспорт, перевозящий гуманитарный груз, свободно передвигаются по дороге. На случай возникновения гуманитарных проблем создана "горячая линия" для жителей армянского происхождения в Карабахском регионе для оперативного решения их обращений.

"Настоящая же проблема заключается в том, что по этому гуманитарному коридору для армянских сепаратистов в Карабахе провозятся боеприпасы, грузы военного назначения, мины. За период после подписания трехстороннего заявления около трехсот граждан Азербайджана пострадали от недавно установленных мин - погибли, либо стали инвалидами. За последнее время на наших землях было обнаружено 350 мин армянского производства 2021 года. За последний период жертвами мин стали еще 8 азербайджанцев - 14 декабря в Кяльбаджарском районе. У Вас была возможность посетить Азербайджан, ознакомиться с мультикультурными ценностями и традициями нашей многонациональной, многоконфессиональной страны, лично увидеть, как наши граждане различной этнической и религиозной принадлежности живут в условиях дружбы, свободно реализуют свои религиозные и духовные потребности, в равной степени пользуются вниманием и заботой государства. Вы являетесь свидетелем уважительного отношения и внимания азербайджанского государства к традиционным религиозным ценностям в нашей стране и за ее пределами", - говорится в письме.

Отмечается, что как и более 30 тысяч армян, проживающих в мультикультурном Азербайджане, гражданами страны являются и армянские жители Карабаха, но они стали заложниками незаконного режима. "Риторика некоторых политических деятелей Армении, давление со стороны диаспоры, а также заявления армянской церкви, усиливающие реваншистские настроения, угрожают миру. Подобные заявления не служат диалогу азербайджанских властей с местными этническими армянами. Однако Азербайджан заинтересован в таком диалоге для завершения процесса реинтеграции. Мы желаем мира, занимаемся миростроительством, проводим интенсивную работу по возрождению разрушенного во время оккупации Карабаха, восстановлению его инфраструктуры, разрушенных мечетей и церквей. Это позволит всему региону воспользоваться масштабными проектами, которые служат общей безопасности и экономическому благополучию проживающих в Карабахе азербайджанцев и армян. Мы стремимся к установлению прочного мира и спокойствия, - говорится в письме.