Международное сообщество воспринимает экоакцию на Лачинской дороге справедливой - Рагиф Аббасов

ШУША /Trend/ - Мирная экоакция на дороге Ханкенди-Лачин, как в Азербайджане, так и в международном сообществе воспринимается, как элементарное право граждан Азербайджана требовать прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны, что отражено во Всеобщей декларации прав человека.

Об этом сказал в четверг командированному в Шушу корреспонденту Trend начальник Главного управления молодёжи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, который посетил молодежь, участвующую в мирной акции в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

По его словам, проводимая уже 32-е сутки экоакция носит исключительно мирный характер, и имеют единую цель – предотвращение незаконного вывоза природных ресурсов Азербайджана.

«Вот уже 32-е сутки на дороге Ханкенди-Лачин проходит мирная экоакция с целью выразить свое недовольство против незаконной эксплуатации и вывоза природных ресурсов Азербайджана. Хочу особо отметить, что за эти 32 дня, через эту дорогу было организовано передвижение автомобилей с гуманитарной помощью, машин Международной организации Красного креста, автомобилей российского миротворческого контингента. Это все говорит о том, что не только в Азербайджане, но и в международном сообществе наша акция воспринимается справедливо – мы требуем реализации своего права - прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны. Более того, Президент Ильхам Алиев в своем интервью азербайджанским СМИ высказал свою точку зрения и поблагодарил молодежь, которая на сегодняшний день уже как 32-е сутки стойко требует восстановления справедливости. Хочу также поблагодарить нашу молодежь, потому что они на правильном пути, и мы поддерживаем воспитанную в них преданность своей Родине и патриотизм. Уверен, что акция завершится в пользу требующих справедливость и мониторинг на освобожденных территориях должен быть проведен исключительно со стороны государственных структур Азербайджана», - подчеркнул Аббасов.