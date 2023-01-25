МИД Азербайджана запустил портал заявлений-анкет для получения визы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 января 2023 года министерство иностранных дел Азербайджана запустило "Портал заявлений-анкет для получения визы" (www.visaapplication.mfa.gov.az) для использования иностранцами или лицами без гражданства, которые намереваются посетить Азербайджан.

Посредством указанного электронного информационного ресурса, созданного в соответствии со статьей 37 Миграционного кодекса Азербайджана и пунктом 1.1 «Перечня электронных услуг», утвержденного постановлением Кабинета министров Азербайджана №235 от 17 октября 2012 года, иностранцы или лица без гражданства, желающие посетить страну, смогут заполнить электронную анкету на получение визы, а затем подтвердить ее и направить на рассмотрение в дипломатические представительства и консульства Азербайджана.

Внедрение новой электронной информационной системы позволит сократить до минимума время, затрачиваемое на рассмотрение и обработку визовых заявлений иностранцев или лиц без гражданства, полное электронное заполнение заявления-анкеты, предназначенной для получения визы, на электронную подачу некоторых документов, необходимых для оформления визы, и тем самым повысить эффективность соответствующей государственной услуги. Запущенный портал будет относиться к визовым заявлениям, полученным через дипломатические представительства и консульства Азербайджана в зарубежных странах, в том числе через министерство иностранных дел. Оформление электронных виз осуществляется через портал системы ASAN Visa и ее следует отличать от электронной информационной системы, запущенной МИД.

На начальном этапе будут приниматься заявления и анкеты, заполненные в электронном виде через портал министерством иностранных дел Азербайджана, а также посольствами нашей страны в ФРГ и Грузии. На следующем этапе планируется обеспечить постепенное подключение к порталу других дипломатических миссий Азербайджана.

Дополнительную информацию о «Портале заявлений-анкет для получения визы» можно получить на сайте www.visaapplication.mfa.gov.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева)