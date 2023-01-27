Стали известны детали о детях, с которыми нападавший проник в посольство Азербайджана в Иране

БАКУ/Trend/ - Нападавшим на посольство Азербайджана в Тегеране был 50-летний мужчина, передает в пятницу Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По предварительным данным следствия, он подъехал к административному зданию на автомобиле Pride вместе с 2 несовершеннолетними детьми: 14-летней девочкой и 7-летним мальчиком.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.