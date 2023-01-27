Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана, передает в пятницу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Согласно информации, на встрече было доведено до сведения, что нападения на дипломатические представительства недопустимы, резко осуждено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, и подчеркнуто, что исходя из "Венской конвенции о дипломатических отношениях", обязанностью принимающей стороны является защита здания диппредставительства от любых нападений, обеспечение безопасности его сотрудников. От властей Ирана было настоятельно потребовано скорейшее привлечение к ответственности лица, совершившего теракт, тщательное проведение расследования, выявление и наказание других участников, причастных к организации и совершению преступления.

На встрече также было доведено до сведения, что вызывает сожаление проведение планомерной антиазербайджанской кампании в последнее время в Иране, что еще больше обостряет и без того сложные отношения.

Посол Ирана Сеид Аббас Мусави, резко осудив произошедшие события, выразил глубокое сожаление по этому поводу, а также глубокие соболезнования семье погибшего, правительству и народу Азербайджана.

Посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, а в настоящее время соответствующие правоохранительные органы изучают этот вопрос, подробная информация будет обнародована после завершения процесса расследования.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)