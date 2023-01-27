Посольство Беларуси выразило соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - В связи со смертью сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране посольство Беларуси выражает соболезнования Министерству иностранных дел Азербайджана и родственникам погибшего сотрудника, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам посольства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице в Twitter посольства Беларуси в Азербайджане.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)