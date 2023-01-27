Посол Великобритании в Иране выразил соболезнование посольству Азербайджана в Иране

БАКУ/ Trend / - От имени посольства Великобритании выражаю искренние соболезнования сотрудникам посольства Азербайджана в Тегеране.

Как передает Trend, об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф.

Посол выразил свои глубочайшие соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.