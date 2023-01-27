Нападение на дипломатические представительства неприемлемы - МИД Литвы

БАКУ/Trend/ - Нападение на дипломатические представительства неприемлемы.

Как передает Trend, об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Литвы в Twitter.

"Потрясены сообщениями о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, которое привело к гибели людей и ранениям. Нападение на дипломатические представительства неприемлемы. Наши соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.