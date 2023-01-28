Васиф Тагиев, обезвредивший иранского террориста, успешно прооперирован

БАКУ/Trend/ - Cотрудник службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Васиф Тагиев, который обезвредил террориста во время атаки на дипмиссию вчера, прооперирован, сказал в субботу Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Васиф Тагиев прооперирован, его состояние удовлетворительное", - сказал он.

Во время теракта в посольстве Васиф бросился на вооруженного террориста и нейтрализовал его.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.