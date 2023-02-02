Посол США в ОБСЕ призвал Иран привлечь к ответственности виновных в нападении на посольство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщает Trend в четверг со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"На сегодняшнем заседании ОБСЕ мы выразили наши соболезнования МИД Азербайджана и семьям погибшего и пострадавших из-за нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. США призывают иранские власти провести расследование и привлечь виновных к ответственности", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование теракта.