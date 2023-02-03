ЮГК - важнейший международный энергетический проект Азербайджана - Министр энергетики Италии

БАКУ /Trend/ - Италия имеет всю инфраструктуру для транспортировки природного газа, экспортируемого из Азербайджана, в другие страны Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин, выступая на Консультативном совете Южного газового коридора.

Он отметил, что связи между Италией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Италия продолжает работу по наращиванию мощностей Трансадриатического газопровода (TAP) для увеличения объема газа, экспортируемого Азербайджаном в Европу. Азербайджан обладает большими запасами газа и в 2027 году увеличит объем экспорта газа в Европу с 10 до 20 миллиардов кубометров. Таким образом, Италия создает новую инфраструктуру, чтобы в будущем она могла принимать и распределять до 30 миллиардов кубометров газа.

"Южный газовый коридор - важнейший энергетический проект международного значения, продвигаемый Азербайджаном. Италия, считая Азербайджан надежным партнером, не только поддержала этот проект, но и, присоединившись к нему, проделала важную работу по реализации TAP, являющегося составной частью проекта", - сказал министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева)