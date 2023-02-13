На экспертной платформе Baku Network обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией.

В дискуссиях приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, глава экспертной платформы Baku Network, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев и депутат Бундестага (парламент) Германии Харальд Вайел.

Участники встречи обсудили сотрудничество Германии с Южным Кавказом в сферах энергетической безопасности, диверсификации поставок энергоресурсов, а также ситуацию после повреждения газопроводов «Северный поток».

Кроме того, были затронуты вопросы внутренней и внешней политики Германии, роль страны в решении геополитических вопросов.