Когда закончится фрик-шоу в Европейском парламенте?

БАКУ /Trend/ -В поисках поддержки своих абсурдных и необоснованных претензий против Азербайджана Армения на этот раз обратилась к европейским сепаратистам.

Ереван посетил член французского парламента, корсиканский политик, председатель партии "Европейский свободный альянс" Франсуа Альфонси.

Альфонси также является главой "группы дружбы с карабахскими армянами". Его сопровождали венгерский парламентарий, член "группы дружбы с карабахскими армянами" Атилла Ара-Ковач, а также другой сопредседатель этой "группы", французский депутат Сильви Гийом. Они побывали в мемориальном комплексе, возведенном "в память" о так называемом "геноциде армян".

Европейских депутатов сопровождали председатель европейского офиса "Ай Дат" ("Армянский вопрос") партии "Дашнакцутюн" Гаспар Карапетян, ответственный за специальные программы центрального офиса "Ай Дат" Геворк Гукасян и директор офиса Эгине Эвинян.

Позднее Франсуа Альфонси написал в своем Twitter-аккаунте следующее: "Спустя век Азербайджан и Турция готовятся к этническим чисткам в Нагорном Карабахе: блокада жизненно важной для армян Лачинской дороги, прекращение подачи природного газа и электроэнергии... Страна пустеет, идет подготовка к нападению. Поддержите армянский народ!".

Чуть позже другие члены Европарламента - Питер ван Дален (Нидерланды), Ларс Патрик Берг (Германия), Франсуа-Ксавье Беллами (Франция) и Андрей Ковачев (Болгария) направили письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепу Боррелю с призывом "защитить карабахских армян от бакинских фашистов".

И если инициаторы этого, выражаясь по-французски "вояжа", дашнаки, автором заявлений является Франсуа Альфонси.

Этот 69-летний политик с острова Корсика не только крайний сепаратист, радикал, но и тип, который легко и быстро изменил свою политическую позицию и взгляды. Альфонси, который в настоящее время председательствует в партии "Европейский свободный альянс" (European Free Alliance, EFA), считается одним из видных функционеров корсиканских сепаратистов, а также одной из популярных фигур сепаратистов в странах Европейского союза. Среди источников финансирования его деятельности, наряду с "Дашнакцутюн" и армянскими диаспорскими организациями Франции, особое место занимает курдская террористическая PПK.

Например, 15 февраля, когда члены PПK ворвались в здание Европейского парламента и скандировали: "Смерть Турции!", "Освободите наших братьев-заключенных!", "PПK не террористическая организация!", Ф.Альфонси сфотографировал их, а затем разместил эти фотографии в своем аккаунте в Twitter, написав: "Курдские активисты вошли в Европейский парламент и сорвали голосование. Их требования поддержки от Европы справедливы! РПК должна быть исключена из списка террористических организаций!".

Хотя Ф.Альфонси постоянно повторяет, что он "прагматичный и демократичный политик", он обычный и примитивный радикальный сепаратист.

Возглавляемая им EFA - это альянс, который всячески и всеми средствами поддерживает сепаратизм в Европе, несмотря на то, что позиционируется как "политическая структура, отстаивающая права национальных меньшинств в европейских странах,стремящихся к политическому суверенитету или независимости страны или региона, в котором они живут, или желающих добиться самоуправления".

EFA, входящая в европейское движение "зеленых", теперь представлена в Европейском парламенте 5 депутатами - Франсуа Альфонси (Франция), Татьяной Жданок (Латвия), Хорди Соле (Испания), Дианой Риба (Испания) и Пьером-Никола Педичини (Италия).

Все они без исключения тесно "сотрудничают" с "Дашнакцутюн" и армянскими диаспорскими организациями в Европе. Эта "деятельность" дошла до того, что Ара Мусаян, ответственный за вопросы "финансовой поддержки" этих горе-депутатов в центральном офисе "Ай Дат", в прошлом месяце пожаловался парижскому представителю партии "Рамкавар-Азатакан" Погосу Арустамяну, что "слишком много денег тратится на этих людей, а уровень эффективности очень низкий".

Ярким примером такой деятельности можно считать Франсуа Альфонси, который, не понимая, что выражение "Нагорный Карабах" - это уже исторический нонсенс и политический атавизм, говорит о "бакинских фашистах", пишет, что карабахские армяне находятся в "блокаде" и, более того, говорит о какой-то "атаке".

Набор претензий в заявлении Альфонси бессмысленен, как и представляемая им "группа дружбы с карабахскими армянами", которая служит конкретным интересам армян, однако он не желает признавать, что им движут самые примитивные чувства жадности, политического меркантилизма.

На самом деле абсолютное большинство депутатов в нынешнем составе Европарламента, как и Франсуа Альфонси, политические фрики. Будем надеяться, что после выборов 2024 года число адекватных людей среди европарламентариев не будет таким низким.