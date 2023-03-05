Азербайджан требует прекращения нелегальной перевозки боеприпасов, личного состава и мин из Армении в Карабах - МИД

БАКУ/Trend/ - Азербайджан требует прекращения нелегальной перевозки боеприпасов, личного состава и мин из Армении в Карабах.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Как говорится в информации министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно поступившей оперативной информации, армянская сторона, вопреки положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжала перевозку по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу вооружения и боеприпасов, личного состава и мины на территории Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент Российской Федерации.

Как и ранее сообщала азербайджанская сторона, Армения не прекращала свои провокации даже после 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец 30-летней оккупации наших территорий, не вывела полностью армянские вооруженные силы с территорий Азербайджана, осуществляла перевозку на территорию Азербайджана оружия, боеприпасов и мин, произведенных в Республике Армения в 2021 году и устанавливала их на территории Азербайджана. Факты установки мин были выявлены и в ходе визита в регион представителей Совместного турецко-российского мониторингового центра.

В целях проверки и уточнения поступивших сведений о перевозке вооружения и боеприпасов, личного состава и мин по вспомогательным дорогам, являющимся альтернативой Лачинской дороге, 5 марта оперативное подразделение Вооруженных Сил Азербайджанской Республики было направлено на территорию для проверки транспортных средств, перевозивших оружие, боеприпасы, личный состав и мины из Армении в Ханкенди. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате Вооруженные силы Азербайджана понесли потери, есть раненые. Противоположная сторона была подавлена ​​ответным огнем наших вооруженных сил", - говорится в заявлении.

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