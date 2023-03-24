Азербайджан наращивает геополитическое влияние благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - ставка на транзит

БАКУ/Trend/ - Стратегия Президента Ильхама Алиева превратить Азербайджан в транзитного хаба Евразии приводит к тому, что геополитическое значение нашей страны становится еще более высоким.

Маршруты, проходящие через Азербайджан на данный момент привлекательны как никогда раньше, так как наша страна создает все условия для обеспечения безопасного транзита в кратчайшие сроки. Современная транспортная инфраструктура Азербайджана, как железнодорожная, так и автомобильная, и морская, позволяет сэкономить средства и время. Неудивительно, что в прошлом году объем транзита грузов через Азербайджан вырос более чем на 75 процентов. Но Азербайджан на этом не останавливается и выражает готовность к еще большему увеличению своего транспортного потенциала, учитывая растущий спрос на альтернативные маршруты. Страна предпринимает конкретные меры, направленные на еще большее развитие транзитных возможностей во благо более широкого региона.

Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии заявил, что Азербайджан сейчас инвестирует в расширение одного из узких мест железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – это грузинский участок дороги.

«Объем его грузопотоков будет расширен с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Дополнительные инвестиции со стороны Азербайджана составят более 120 млн долларов США. Надеюсь, мы завершим эту работу в следующем году», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также сообщил о планах расширить пропускную способность торгового морского порта в Алятах с 15 млн до 25 млн тонн и 1 млн. TEU [стандартная логистическая единица, равная 20-футовому контейнеру].

Рассчитанная на будущее и учитывающий реалии стратегия Президента Ильхама Алиева позволяет сохранить роль Азербайджана как востребованного и активного игрока на международной арене. В этом контексте Азербайджан умело использует свои транзитные возможности для внесения вклада в международную транспортную безопасность.

Азербайджан расположен на пересечении двух основных маршрутов, Среднего коридора и транспортного коридора "Север-Юг", которые предлагают несколько уникальных возможностей для повышения транспортного и логистического потенциала Азербайджана, а также создают возможности в других областях.

Стоит отметить, что завершились все основные работы, связанные как со Средним коридором, так и транспортным коридором Север-Юг.

Завершение мероприятий, связанных со строительством и модернизацией инфраструктуры, означает, что Баку является частью двух крупных проектов, отвечающих интересам разных стран. С политической и экономической точек зрения роль и положение Азербайджана в этих проектах, безусловно, выгодны.

Во-первых, Азербайджан сохранит свою ключевую транспортную роль, несмотря на любые региональные или глобальные геополитические потрясения. Если возникнут какие-либо геополитические проблемы с одним из транспортных маршрутов, другой маршрут станет более привлекательным. Следовательно, спрос на транзитные возможности, предлагаемые Баку, всегда будет присутствовать благодаря интегрированному характеру глобальной торговли и цепочки поставок.

Во-вторых, Баку сможет использовать свою глобальную транспортную роль во внешней политике. Будучи центром двух важных торговых путей, Азербайджан получит дополнительные возможности в целях исследования и использования возможностей для установления взаимовыгодных политических отношений, как с региональными, так и с глобальными игроками.

В-третьих, Азербайджан создаст широкую инфраструктуру и большой пул специалистов в области логистики и транспорта. Баку сможет создавать ноу-хау, которые могут быть предложены партнерам из других стран.

Вышеупомянутые элементы — не единственные преимущества. Очевидно, что Азербайджан получит определенные экономические возможности. Индивидуальный вклад этих маршрутов в национальную экономику спрогнозировать довольно сложно, поскольку на степень их прибыльности могут влиять несколько факторов. Однако важно помнить, что эти транспортные коридоры создаются с расчетом на длительный период. Поэтому, с экономической точки зрения, время на стороне стран, реализующих транспортные маршруты.

В течение последних тридцати лет Баку целенаправленно осуществлял политику и реализовывал проекты, направленные на установление ключевых транспортных связей и создание необходимой инфраструктуры для интеграции в мировую торговлю. Теперь мы начинаем видеть, как Азербайджан реализует это видение в более широком масштабе. И, глядя на глобальную ситуацию, транзитные возможности страны значительно улучшатся в будущем, поскольку маршруты «Север-Юг» и Средний коридор набирают обороты.

Коридор Север-Юг может поэтапно перевозить 15-30 миллионов тонн грузов через территорию Азербайджана. На данный момент весь транзитный потенциал страны составляет небольшой процент этого. В этом отношении, коридор Север-Юг может конкурировать с Северным коридором.

Выступая на различных международных экономических форумах, конференциях, Президент Ильхам Алиев заявлял, что в нашей стране реализуются программы по диверсификации экономики. Естественно, увеличение транспортных возможностей Азербайджана очень важно с точки зрения диверсификации экономики страны, является большим вкладом в экономику. Процессы показывают, что Азербайджану под руководством Президента Ильхама Алиева удается привлекать внимание ведущих мировых компаний, наряду с нефтегазовой сферой, и в связи с транспортными коридорами, получать экономические и политические дивиденды от геополитических процессов, происходящих как в нашем регионе, так и в мире.