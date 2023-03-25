На французском телеканале Arte показали фильм, посвящённый восстановлению Карабаха (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На французском телеканале Arte показали фильм под названием "Карабах, время возвращаться".

Как сообщает в субботу Trend, в фильме говорится о работах по восстановлению на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации Армении. Подчеркивается, что созидательные работы в этих районах ведутся ускоренными темпами для обеспечения благополучия людей.

Журналисты Arte, посетившие Азербайджан, рассказывают о нынешней ситуации в Карабахе, а также о мирном процессе.

В фильме отмечается, что в переговорах по армяно-азербайджанской нормализации в последнее время наблюдается стагнация.

Trend представляет вниманию читателей данный видеоматериал: