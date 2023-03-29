Евреи и азербайджанцы уже много лет мирно живут вместе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Евреи и азербайджанцы уже много лет живут вместе в мире и согласии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

Министр отметил, что еврейская община является активной частью азербайджанского общества.

Отметим, что 28 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину.

В рамках визита, который продлится с 29 по 30 марта запланировано проведение встреч министра Джейхуна Байрамова с высокопоставленными представителями обеих стран, а также участие в церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)