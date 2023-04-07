Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто – Муса Гулиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пленарном заседании парламента Муса Гулиев - председатель Комитета Милли Меджлиса по социальной политике.

Гулиев подчеркнул, что принятие иранским парламентом заявления против открытия посольства Азербайджана в Израиле не соответствует политической и дипломатической этике.

Он отметил, что провокационные и враждебные действия иранского режима против нашей страны подрывают добрососедские отношения.

“Террористический акт, совершенный против нашего коллеги - депутата Фазиля Мустафы, незадолго до этого коварное нападение на наше посольство в Тегеране, непрекращающиеся нападки, сделанные иранскими официальными лицами против нашей страны, деструктивная позиция Ирана в урегулировании конфликта с Арменией, особенно в отношении Зангезурского коридора, свидетельствуют о том, что во главе этого государства стоит шовинистический режим, который не собирается отказываться от своих коварных и гнусных поступков. Эта позиция иранского режима заставляет нас пересмотреть наши межгосударственные отношения.

Интересно, осознают ли иранские политики, что у них нет дружеских отношений ни с одной мусульманской страной вокруг? Только агрессор и террорист Армения является другом Ирана", - сказал он.

Он отметил, что в течение 30 лет Иран оставался равнодушным к разрушению мусульманских могил в Карабахе, не протестовал против разрушения мечетей или против тех, кто держал свиней в доме Аллаха.

"Вчера четыре иранских дипломата были объявлены нежелательными лицами из-за их шпионской деятельности. Я считаю, что остальные его сотрудники также должны покинуть страну, и что это шпионское гнездо под названием "иранское посольство" должно быть закрыто.

Выявление и задержание в короткие сроки террористов и диверсантов, привлеченных к сотрудничеству со спецслужбами Ирана, является показателем высокого профессионализма правоохранительных органов Азербайджана. Выражаю благодарность руководству и сотрудникам СГБ, МВД и прокуратуры за проявленную оперативность и профессионализм. Эта совместная операция еще раз показала, что Азербайджан – сильное государство, охрана порядка в нашей стране находится в надежных руках, и никакие враждебные силы не смогут добиться нарушения общественной стабильности Азербайджана.

Считаю, что террористическо-провокационная группа и сеть должна быть полностью разоблачена, должны быть выявлены и зафиксированы источники финансирования, все связи.

Все дороги, ведущие к радикализации верующих людей, должны быть закрыты. Иранские политики должны понимать, что иранский режим не может угрожать демократическому правовому суверенному Азербайджанскому государству.

Каждый должен понимать, что Азербайджан является сильным государством, в стране существует достаточно прочное и надежное единство народа с Президентом и никакая сила не может поколебать нашу волю”, - сказал Гулиев.