В Нахчыване без вести пропали двое военнослужащих - Министерство обороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике без вести пропали двое военнослужащих Министерства обороны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Из-за неблагоприятных погодных условий двое военнослужащих азербайджанской армии сбились с пути на местности.

Принимаются все необходимые меры по поиску военнослужащих", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.