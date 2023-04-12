Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал 12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

В этой связи глава государства довел до внимания допустимость рассмотрения возможностей реализации практических и прагматичных проектов взаимодействия по таким концепциям, как совместное сотрудничество по трансграничным рекам, гуманитарное разминирование, «зеленые порты», Средний коридор.

На встрече также были обсуждены транспортные, энергетические вопросы и другие представляющие взаимный интерес вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией.