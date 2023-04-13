Босния и Герцеговина рассчитывает на азербайджанский газ - взвешенная энергетическая стратегия Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Сегодня, когда Европа столкнулась с серьезными препятствиями в плане диверсификации поставок газа, Азербайджан в очередной раз показал себя как надежный партнер и протянул руку помощи своим европейским друзьям. Смотря в будущее, Президент Ильхам Алиев разработал долгосрочную энергетическую стратегию, от которой в настоящее время выигрывают многие страны.

Выступая недавно на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем в Мюнхене, Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже получил заказы по поставкам газа по меньшей мере от 10 европейских стран, которые стремятся получить часть этого ценного ресурса Каспия.

«Мы экспортируем природный газ в Европу чуть более двух лет, и с каждым годом эти цифры растут. После российско-украинской войны нам поступили заказы и предложения по меньшей мере из 10 европейских стран об обеспечении поставок газа в эти страны или же увеличении объемов поставок в страны, куда мы уже поставляем газ. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Европейским Союзом в прошлом году, мы планируем до 2027 года поставлять на европейское пространство 20 миллиардов кубометров природного газа в год. Должен также сказать, что наш экспорт газа не ограничивается лишь европейским пространством», - сказал глава государства.

Босния и Герцеговина - одна из тех 10 стран, которые запрашивают газ у Азербайджана. Страна неоднократно выражала свою заинтересованность в этом.

В 2022 году Азербайджан только в европейские страны поставил уже более 11 миллиардов кубометров газа. Общий объем экспорта азербайджанского газа за прошлый год составил 22,6 миллиарда кубометров. В этом году Азербайджан планирует увеличить поставки газа более чем на 24 миллиарда кубометров.

В настоящее время поставки азербайджанского газа осуществляются по уже подписанным контрактам с указанием конкретных объемов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке, необходимо увеличить добычу газа, что невозможно без новых соглашений. Азербайджан обладает большим потенциалом для увеличения добычи газа на таких месторождениях, как "Абшерон", "Умид", "Бабек", "Асиман", "Шафаг" и других.

И действительно, эти амбициозные планы Азербайджана очень даже осуществимы. Южный газовый коридор (ЮГК) - уникальный глобальный промышленный проект, который предоставляет Азербайджану возможность самостоятельно экспортировать свой газ на европейские рынки. Расширение ЮГК, который начал поставлять азербайджанское «голубое топливо» в 2020 году, его основных частей, таких как TAP и TANAP, уже ведется. Кроме того, также предусмотрено строительство новых трубопроводов. Таким образом, нет необходимости беспокоиться о нехватке газа в долгосрочной перспективе.

Проектом, представляющим особый интерес для Боснии и Герцеговины, является Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который может быть подключен к TAP. Ожидается, что строительство этого трубопровода будет завершено к 2028 году. Трубопровод общей протяженностью 516 километров протянется от Албании через Черногорию и Боснию и Герцеговину до Сплита в Хорватии. Ожидается, что мощность IAP составит 5 миллиардов кубометров газа в год.

Более того, консорциум TAP уже подписал соответствующие документы с разработчиками этого проекта, в частности с Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), Geoplin Plinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании. Кроме того, была создана совместная рабочая группа TAP-IAP, которая регулярно собирается для синхронизации сроков реализации обоих трубопроводных проектов и координации технических вопросов объединения.

«Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширена география нашего экспорта газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты, потому что нам хорошо известно, что в Европе очень высоки тенденции к «зеленому» переходу, и мы заинтересованы в долгосрочных контрактах. Надеюсь, что мы сможем согласовать эти вопросы друг с другом. В то же время если учесть инвестиции, вкладываемые в Азербайджане в возобновляемые виды энергии, то природный газ, который в настоящее время расходуется на производство электроэнергии, также может экспортироваться в Европу, и, таким образом, в будущем наш экспорт может измеряться еще большими цифрами, чем мы предусматриваем», - сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии.

Возможности, созданные сегодня в нефтегазовом секторе благодаря успешной и многогранной политике Президента Ильхама Алиева, являются проблеском надежды для Европы. Следуя соглашениям, подписанным с европейскими странами, Азербайджан продолжит оставаться надежным поставщиком для своих партнеров и, таким образом, будет еще больше цениться на всем континенте. Эта политика уже доказала свою эффективность. Теперь мяч на стороне тех стран, которые стремятся расширить энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.