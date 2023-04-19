Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с заместителем министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ма Чжаосю.

Как сообщает Trend, Ма Чжаосю сказал, что азербайджано-китайские отношения, фундамент которых был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время развиваются во всех сферах благодаря усилиям глав государств и вышли на уровень стратегического партнерства. Он коснулся значения встречи глав Азербайджана и Китая в рамках Саммита стран – членов Шанхайской организации сотрудничества с точки зрения определения перспектив сотрудничества. Было подчеркнуто значение гуманитарных и культурных проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Китае, а также сотрудничества с Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и деятельности посольств наших стран в расширении азербайджано-китайского сотрудничества.

Отметив, что азербайджанская делегация – одна из первых делегаций, посетивших Китайскую Народную Республику после пандемии, Ма Чжаосю сказал, что Азербайджан всегда положительно реагировал на все инициативы Китая, подчеркнул вклад нашей страны в инициативу «Один пояс, один путь».

Он рассказал о важности налаживания отношений между всеми государственными структурами, неправительственными организациями и частным сектором для дальнейшего расширения наших связей. Пожелав мира нашей стране, заместитель министра отметил, что Китайская Народная Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Анар Алакбаров сказал, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев всегда придает большое значение и оказывает поддержку отношениям с Китайской Народной Республикой, прилагает усилия для развития двусторонних связей.

Была предоставлена информация о туристическом потенциале Азербайджана, широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о наличии возможностей для участия китайских инвесторов и компаний в проектах в других регионах. Заявив, что гуманитарные и культурные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Китае, будут продолжены и в будущем, Анар Алакбаров отметил, что государственные учреждения также очень заинтересованы в сотрудничестве с Китаем, подчеркнул, что Азербайджанское государство всегда поддерживает принцип «одного Китая».