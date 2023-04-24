Парламент Азербайджана ответил спикеру Армении

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с высказыванием спикера парламента Армении Алена Симоняна относительно создания Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.

Как передает в понедельник Trend, в заявлении говорится, что заявление спикера парламента Армении в социальных сетях в связи с созданием Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта неприемлемо, это очередная попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана и не способствует миру и спокойствию в регионе.

"Официальным лицам Армении, в том числе спикеру парламента следует воздержаться от использования международного сообщества в качестве инструмента для клеветнической кампании против Азербайджана, в том числе для искажения известного решения Международного суда ООН с этой целью. Следует подчеркнуть, что обеспечение безопасности границ, в том числе безопасности движения, является необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета, верховенства закона. Законным правом правительства Азербайджана является предотвращение систематического и широкомасштабного использования Лачинской дороги в незаконных целях и обеспечение безопасности границы. Это решение правительства Азербайджана также служит тому, чтобы предотвратить незаконную деятельность и содействовать упорядоченному въезду и выезду на территорию страны.

Утверждения армянской стороны о том, что это решение якобы противоречит трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Российской Федерации и Армении от 10 ноября, совершенно необоснованны и далеки от истины. Именно Армения, грубо нарушив положения вышеупомянутого заявления, за прошедшее время использовала Лачинскую дорогу в незаконных военных целях. В том числе, вопреки пункту 4 трехстороннего заявления, были осуществлены ротация личного состава армянских вооруженных формирований, продолжающих оставаться на территории Азербайджана, и перевозка оружия и боеприпасов. Перевозка мин по этой дороге и последующая их установка на суверенных территориях Азербайджанской Республики вызвала особо тяжкие последствия, в результате разрывов мин погибло и было ранено большое число наших граждан. Азербайджан полностью обеспечивает беспрепятственное движение людей, транспортных средств и гуманитарных грузов по Лачинской дороге. Призываем армянскую сторону воздерживаться от действий, нацеленных на нагнетание напряженности в регионе, препятствование под разными предлогами проведению мирных переговоров, ответственно подходить к усилиям по установлению отношений с Азербайджаном на принципах территориальной целостности и суверенитета стран", - говорится в заявлении.