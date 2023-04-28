Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер медалью "Терегги".
Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Наградить медалью «Терегги» следующих турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:
Джансу Бекташ
Гамзе Алтун
Нурай Гюнгёр."