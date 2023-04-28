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Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"

Политика Материалы 28 апреля 2023 13:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер медалью "Терегги".

Как сообщает в пятницу Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить медалью «Терегги» следующих турецких спортсменок, посвятивших победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:

Джансу Бекташ

Гамзе Алтун

Нурай Гюнгёр."

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