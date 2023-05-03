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Президент Ильхам Алиев: Уверен Азербайджан и Турция не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его

Политика Материалы 3 мая 2023 15:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Уверен Азербайджан и Турция не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его

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БАКУ /Trend/ - Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным фактором региональной стабильности и безопасности, будь то в военной области, в энергетике, в области коммуникаций, торговли и т. д.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что он настроен крайне оптимистично в вопросе будущего азербайджано-турецких связей. «Считаю, что ничто не изменит братский характер отношений между Турцией и Азербайджаном», - отметил он.

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