Президент Ильхам Алиев: Уверен Азербайджан и Турция не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его

БАКУ /Trend/ - Что касается отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем, то я абсолютно уверен, что наши страны не только сохранят существующий формат союзнических отношений, но и укрепят его, потому что в нынешних новых геополитических реалиях они стали важным фактором региональной стабильности и безопасности, будь то в военной области, в энергетике, в области коммуникаций, торговли и т. д.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что он настроен крайне оптимистично в вопросе будущего азербайджано-турецких связей. «Считаю, что ничто не изменит братский характер отношений между Турцией и Азербайджаном», - отметил он.