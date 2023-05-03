Президент Ильхам Алиев: Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений

БАКУ /Trend/ - Именно стратегия, правильный анализ ситуации, а также принципиальная политика определяют то, в результате чего геополитические изменения не станут создавать для вас проблем, а наоборот, превратятся в возможности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Если страны начинают маневрировать, как, например, то, что мы видим сейчас в Армении, то это – попытка маневра, попытка усидеть сейчас не на двух стульях, а я думаю, минимум на четырех стульях, что невозможно. Что касается Азербайджана, будь то наша политика в области регионального развития, наша политика в международных делах, в вопросах, связанных с территориальной целостностью стран, то она абсолютно ясна, абсолютно свободна от каких-либо интересов текущей ситуации. И я считаю, что Азербайджан станет намного сильнее в результате геополитических изменений», - отметил глава государства.