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Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

Политика Материалы 5 мая 2023 14:19 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - 5 мая 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает в пятницу Trend.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также относительно текущей ситуации в регионе.

Министры также обсудили переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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