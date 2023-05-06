Освобожденные от оккупации земли Азербайджана возрождаются – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей, поставленных великим лидером Гейдаром Алиевым, было создание эффективной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основанной на национальных интересах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

Министр отметил, что общенациональный лидер определил задачи внешней политики, основные направления отношений с государствами региона и мира. "Было обеспечено установление и развитие связей сотрудничества нашей страны как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Самой большой угрозой, стоявшей в тот период перед нашей страной, была агрессивная политика Армении в отношении Азербайджана и ее тяжелые последствия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил решение бывшего карабахского конфликта как важнейший вопрос внешнеполитической повестки. Одним из важных шагов, предпринятых в этом направлении, стало достижение режима прекращения огня",- сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что самой большой мечтой великого лидера было освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности Азербайджана. "Общенациональный лидер заявлял, что наши земли будут освобождены, и наш народ вернется на свои родные земли. Эту миссию выполнил достойный преемник великого лидера - Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего азербайджанская армия одержала победу в 44-дневной войне и освободила наши оккупированные земли. Освобожденные территории вновь возрождаются под руководством Президента Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - сказал он.