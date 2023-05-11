Великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание укреплению позиций Азербайджана на международной арене - министр

БАКУ /Trend/ - Укрепление позиций Азербайджана на международной арене было одним из основных вопросов, которым уделял внимание великий лидер Гейдар Алиев.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему «Роль Гейдара Алиева в реализации проектов развития ООН в Азербайджане»

«Большую роль в развитии сотрудничества с ООН, членом которой страна является с 1992 года, сыграли также выступления общенационального лидера на Генеральной ассамблее ООН. В своих выступлениях Гейдар Алиев рассказал о политико-экономическом положении Азербайджана и принципах политики по отношению к мировому сообществу, широко проинформировал об агрессии Армении против Азербайджана, доведя до внимания стран-членов ООН тяжелое положение, в котором оказался Азербайджан. При участии Гейдара Алиева Азербайджан совместно с большинством стран-членов ООН в сентябре 2000 года на “Саммите тысячелетия” в Нью-Йорке принял Декларацию тысячелетия, определившую общие рамки для создания значительных позитивных изменений в жизни людей в мире в период до 2015 года», - сказал он.

Министр экономики отметил, что в этой декларации были отражены восемь целей развития. Были реализованы "Государственная программа по сокращению бедности и экономическому развитию на 2003-2005 годы”, “Государственная программа по сокращению бедности и устойчивому развитию на 2008-2015 годы”, три государственные программы по социально-экономическому развитию регионов. В результате Азербайджан достиг значительных успехов в достижении многих целей развития тысячелетия, в частности в сокращении бедности, повышении уровня образования, улучшении ситуации в области гендерного равенства и охраны окружающей среды, снижении детской и материнской смертности, усилении борьбы с опасными инфекционными и другими заболеваниями и расширении участия в глобальном партнерстве во имя прогресса.

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан среди 128 стран, взявших на себя обязательство по сокращению бедности до половины в рамках Целей развития тысячелетия, является одной из 18 стран, выполнивших это обязательство, а также 29 стран, добившихся сокращения бедности на уровне ниже 5 процентов в мире.

«Наша страна в 2010 году вышла из группы стран со статусом “среднее человеческое развитие” и вошла в категорию “высокое человеческое развитие”. Особо хотелось бы отметить роль проектов, реализуемых с ООН в этом направлении», - добавил он.