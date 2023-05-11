Обсуждена повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с новым послом Республики Казахстан в стране Алимом Байелем.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, посол вручил копию верительных грамот главе МИД.

Джейхун Байрамов поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече был обсужден ряд вопросов, стоящих в повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также на многосторонних платформах.

Министр с удовлетворением отметил обширные двусторонние и многосторонние отношения сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, основанные на общих этнических, культурных и исторических корнях, и перспективы их развития.

В свою очередь, посол Алим Байел подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами. Отметив, что между Азербайджаном и Казахстаном существует широкий потенциал сотрудничества, посол подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами в сферах туризма, энергетики, экономики, транспорта и других сферах.

В ходе встречи также было подчеркнуто, что необходимо активизировать совместные усилия по важным направлениям в рамках международных организаций, в частности Организации тюркских государств и других.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.